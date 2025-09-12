G7-Außenminister bekräftigen Engagement für vollständige Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der G7-Staaten haben ihren Einsatz für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt.Das geht aus der gemeinsamen Erklärung hervor, die sie im Anschluss an ihr Treffen am Rande der hochrangigen Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag (Ortszeit) in New York veröffentlichten.Sie hätten ihr Engagement für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und für die sofortige Lösung der Entführtenfrage bekräftigt, heißt es darin.Die Minister brachten auch ihre Besorgnis über die jüngsten Luftraumverletzungen durch Russland in Estland, Polen und Rumänien zum Ausdruck. Diese seien inakzeptabel und könnten die internationale Sicherheit gefährden, hieß es.Nach weiteren Angaben betonten die Minister, wie dringend es sei, das immense Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen durch humanitäre Hilfe zu lindern und die Freilassung aller Geiseln sicherzustellen. Sie hätten ihren Aufruf zu einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wiederholt, so die Stellungnahme weiter.