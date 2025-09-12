Kim Keon-hee erscheint als erste Ex-First Lady zu Gerichtsverhandlung

Photo : YONHAP News

Die erste Gerichtsverhandlung gegen Kim Keon-hee, Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, hat am Mittwoch begonnen.Kim wurde wegen verschiedener Vorwürfe angeklagt, darunter Verstöße gegen das Kapitalmarktgesetz und das Gesetz über politische Gelder.Es ist das erste Mal in der Verfassungsgeschichte Südkoreas, dass eine ehemalige First Lady vor Gericht gestellt wurde.Die Verhandlung wurde am Mittwochnachmittag vor dem Bezirksgericht Seoul Zentral eröffnet.Kim wird vorgeworfen, in Kollusion mit Kwon Oh-soo, ehemaliger Vorsitzender von Deutsch Motors, und weiteren Personen an der Manipulation des Aktienkurses der Firma beteiligt zu sein und Gewinne in Höhe von 810 Millionen Won (580.000 Dollar) auf unlautere Weise erwirtschaftet zu haben.Sie steht auch im Verdacht, in Absprache mit ihrem Ehemann dafür gesorgt zu haben, dass Machtmakler Myung Tae-kyun Meinungsumfragen im Wert von 270 Millionen Won (193.000 Dollar) unentgeltlich angeboten hatte.Kim soll außerdem im Zeitraum von April bis Juli 2022 in Kollusion mit dem Schamanen Jeon Seong-bae Geschenke im Wert von 80 Millionen Won (57.000 Dollar) von einem Funktionär der Vereinigungskirche im Gegenzug für Gefälligkeiten überreicht bekommen haben.