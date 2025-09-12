Absatz von Buldak Ramyeon übertrifft acht Milliarden Packungen

Photo : YONHAP News

Der bisherige Gesamtabsatz der Instantnudeln der Serie „Buldak Bokkeum Myeon“ hat die Marke von acht Milliarden Packungen übertroffen.Das gab der Hersteller der beliebten Ramyeon-Produkte, Samyang Food, am Mittwoch bekannt.Die ersten Instantnudeln der Buldak-Marke wurden 2012 auf den Markt gebracht. Aufgrund der steigenden Beliebtheit im Ausland hatte deren Absatz im Jahr 2023 die Fünf-Milliarden-Schwelle durchbrochen. Im vergangenen Jahr wurde die Sieben-Milliarden-Marke übertroffen.Die Buldak-Nudeln würden dank der Beliebtheit von K-Food derzeit in mehr als 100 Länder exportiert. Sie hätten die Globalisierung der koreanischen Ramyeon-Produkte angeführt, erklärte das Unternehmen.Die Firma führte den weltweiten Erfolg darauf zurück, dass sie neben dem scharfen Geschmack Produkte, Vertrieb und Kommunikation entsprechend den Verhältnissen jeder Region lokalisiert hat.