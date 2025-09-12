Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Absatz von Buldak Ramyeon übertrifft acht Milliarden Packungen

Write: 2025-09-24 15:29:46Update: 2025-09-24 15:34:24

Absatz von Buldak Ramyeon übertrifft acht Milliarden Packungen

Photo : YONHAP News

Der bisherige Gesamtabsatz der Instantnudeln der Serie „Buldak Bokkeum Myeon“ hat die Marke von acht Milliarden Packungen übertroffen. 

Das gab der Hersteller der beliebten Ramyeon-Produkte, Samyang Food, am Mittwoch bekannt.

Die ersten Instantnudeln der Buldak-Marke wurden 2012 auf den Markt gebracht. Aufgrund der steigenden Beliebtheit im Ausland hatte deren Absatz im Jahr 2023 die Fünf-Milliarden-Schwelle durchbrochen. Im vergangenen Jahr wurde die Sieben-Milliarden-Marke übertroffen. 

Die Buldak-Nudeln würden dank der Beliebtheit von K-Food derzeit in mehr als 100 Länder exportiert. Sie hätten die Globalisierung der koreanischen Ramyeon-Produkte angeführt, erklärte das Unternehmen. 

Die Firma führte den weltweiten Erfolg darauf zurück, dass sie neben dem scharfen Geschmack Produkte, Vertrieb und Kommunikation entsprechend den Verhältnissen jeder Region lokalisiert hat. 
