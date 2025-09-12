Präsident Lee führt Gespräche mit UN-Chef und Amtskollegen Usbekistans und Tschechiens

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich im Anschluss an seine Rede vor der UN-Generalversammlung in New York mit UN-Generalsekretär António Guterres getroffen.Lee sagte bei dem Treffen, Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der gesamten internationalen Gemeinschaft seien direkt miteinander verbunden. Er bat die Vereinten Nationen um Unterstützung, damit der Übergang zu Dialog und Zusammenarbeit gelingt.Guterres bewertete die Nordkorea-Politik der südkoreanischen Regierung als weisen Ansatz und sicherte aktive Unterstützung zu.Im Anschluss daran führte Lee mit den Präsidenten Usbekistans und Tschechiens Gespräche.Beim Treffen mit dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel wurde der Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit, darunter das Projekt zum Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany, intensiv erörtert.Hinsichtlich der Bestimmung des südkoreanischen Kraftwerksbetreibers Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) zum Auftragnehmer des Projekts sagte Pavel, dass dies auf einer hohen Bewertung der hervorragenden Fähigkeiten koreanischer Unternehmen beruhe.Über die Kontroverse um eine nachteilige Vereinbarung von KHNP mit dem US-Unternehmen Westinghouse in Bezug auf das AKW-Projekt sprachen sie nicht.