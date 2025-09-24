Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi verliert 0,4 Prozent auf 3.472,14 Zähler

Write: 2025-09-24 16:14:11

Kospi verliert 0,4 Prozent auf 3.472,14 Zähler

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch 0,4 Prozent auf 3.472,14 Zähler verloren.

Nach dem Erreichen des Allzeithochs hätten die Anleger heute Gewinne mitgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Auch eine Bemerkung von Fed-Chef Jerome Powell, wonach Aktien relativ hoch bewertet seien, sorgte unter anderem bei der Nvidia-Aktie am Dienstag für einen Kursrückgang.

Zuletzt habe vor allem die Dynamik bei Künstlicher Intelligenz für gute Stimmung an der Börse gesorgt, diese sei nun ins Wanken geraten, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.

Powells Bemerkung habe den Abwärtsdruck verschärft, fügte er hinzu.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >