Präsident Lee trifft US-Finanzminister Bessent

Write: 2025-09-25 10:03:49Update: 2025-09-25 10:15:21

Präsident Lee trifft US-Finanzminister Bessent

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit US-Finanzminister Scott Bessent getroffen. 

Bei dem Treffen am Sitz der südkoreanischen Vertretung bei den Vereinten Nationen sprachen sie über die Zollverhandlungen zwischen Südkorea und den USA. 

Lee unterstrich die Bedeutung der Beziehungen zwischen beiden Ländern als Verbündete. Nicht nur hinsichtlich der Sicherheit, sondern auch der Wirtschaft seien enge Kooperationsbeziehungen von großer Bedeutung. 

Mit Verweis auf reibungslose Gespräche über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich sagte er, dass auch im Handelsbereich gute Konsultationen zustande kommen müssten. 

In Bezug auf das von Südkorea zugesagte 350 Milliarden Dollar schwere Investitionspaket in den USA äußerte er die Hoffnung, dass die Diskussionen über Einzelheiten auf der Grundlage wirtschaftlicher Vernunft in eine Richtung voranschreiten würden, die im Interesse beider Länder sei. 

Bessent antwortete, das koreanisch-US-amerikanische Bündnis sei fest. Auch wenn es vorübergehend zu Schwierigkeiten kommen könnte, könnten diese überwunden werden. 

Er sagte weiter, Präsident Trump sei sich dessen bewusst, dass Südkorea für die USA sehr wichtig sei.
