Präsident Lee trifft Polens Präsident und Italiens Premierministerin

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit Polens Präsident Karol Nawrocki und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Gespräche geführt.Das Treffen zwischen Lee und Nawrocki fand am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Büro des Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrats im UN-Hauptquartier in New York statt.Laut dem Präsidialamt in Seoul stellten beide Staatsoberhäupter bei dem Treffen fest, dass es in der bilateralen Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie stetig Fortschritte gegeben hat. Lee habe die Hoffnung geäußert, dass die Kooperation auf weitere Projekte, wie das polnische Projekt zum Erwerb neuer U-Boote, ausgeweitet werde.Nawrocki äußerte die Einschätzung, dass es zeitgemäß gewesen sei, dass Südkorea im Rahmen einer offenen Debatte des UN-Sicherheitsrats eine Diskussion über Technologie- und Sicherheitsfragen, darunter KI, geleitet habe.Vor der Zusammenkunft mit Nawrocki traf Lee mit Italiens Premierministerin Meloni zusammen. Beide sprachen über Maßnahmen zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Italien.Lee schlug vor, die gegenseitig vorteilhafte Kooperation im Bereich KI, der Verteidigungsindustrie und weiteren Bereichen voranzubringen.Meloni sagte, dass es hohes Potenzial für einen Ausbau der Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern gebe. Dies habe ein Korea-Italien-Wirtschaftsforum gezeigt, das Anfang des Monats in Seoul im Beisein vieler Unternehmensvertreter aus beiden Ländern erfolgreich stattgefunden habe.