Südkorea und USA führen hochrangige Verteidigungsgespräche

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ihren 27. Integrierten Verteidigungsdialog (KIDD) abgehalten.Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte, fanden die regelmäßigen Gespräche auf hochrangiger Ebene zwischen den Verteidigungsministerien beider Länder am Dienstag und Mittwoch in Seoul statt.Dabei sei der Stand der Umsetzung des Plans zur Übergabe der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea überprüft worden, teilte ein Beamter des Verteidigungsministeriums in Seoul mit. Beide Seiten seien darin übereingekommen, dass es hinsichtlich der Erfüllung der Bedingungen hierfür beträchtliche Fortschritte gegeben habe.Auch sei eine weiterhin enge Abstimmung über die Verbesserung der Nuklear- und Raketenfähigkeiten Nordkoreas und dessen militärische Zusammenarbeit mit Russland vereinbart worden. Darüber hinaus solle bei den Maßnahmen zum Abbau militärischer Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea kooperiert werden.Nach weiteren Angaben waren sie sich auch darin einig, für die Aufrechterhaltung einer festen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft die Durchführung der gemeinsamen Übungen mit Rücksicht auf Veränderungen im Sicherheitsumfeld zu bewerten und im kommenden Jahr Übungen abzuhalten. Außerdem wurde vereinbart, auch in den Bereichen Cyberraum, Weltraum und Raketen gemeinsame Übungen und Trainings zu intensivieren.