US-Organisation zweifelt an Existenz eines Sohns von Nordkoreas Machthaber

Photo : YONHAP News

Eine Nichtregierungsorganisation in den USA bezweifelt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un einen Sohn hat.Bislang gab es Spekulationen, nach denen Kims ältestes Kind ein Junge sei. Das Komitee für Menschenrechte in Nordkorea (HRNK) teilte jedoch nun die Einschätzung mit, dass die in der Öffentlichkeit mehrmals gezeigte Tochter Kim Ju-ae das erste Kind sein könnte.In einem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Bericht ging die Organisation davon aus, dass Kim Ju-ae die Nachfolge ihres Vaters antreten könnte.Dennis Rodman, ehemaliger US-amerikanischer Basketballspieler, sagte im April, dass er während seiner Nordkorea-Reise im Jahr 2013 keinen Jungen gesehen habe. Er war gefragt worden, ob er damals andere Kinder von Kim, einschließlich eines Sohns, gesehen habe. Er hatte auf Einladung Kims Nordkorea besucht und gegenüber der Welt die Existenz von Tochter Ju-ae bekannt gemacht.Rodman sei viermal nach Nordkorea gereist und habe die Familie von Kim Jong-un und viele Vertraute getroffen. Dabei habe er jedoch keinerlei Hinweise auf einen Sohn entdeckt, so der Bericht.Aufgrund des Erbherrschaftssystems und der noch immer vorherrschenden patriarchalen Kultur in Nordkorea zog die Frage, ob Kim Jong-un einen Sohn hat, stets großes Interesse auf sich.Bislang gibt es keine Bestätigung dafür, dass es einen Sohn gibt. Seine Tochter Ju-ae wird mittlerweile als mögliche Nachfolgerin betrachtet.