Marineinfanterie hält Schießübung auf westlichen Grenzinseln ab

Photo : YONHAP News

Die Marineinfanterie hat am Mittwoch ihre regelmäßige maritime Schießübung auf Inseln nahe der innerkoreanischen Grenze im Westmeer durchgeführt.Laut dem Verteidigungskommando für die nordwestlichen Inseln waren die 6. Marinebrigade und die Marineeinheit Yeonpyeong bei der dritten Übung dieser Art in diesem Jahr im Einsatz.Das Militär erklärte, dass es sich um eine gewöhnliche und regelmäßige Übung mit defensivem Charakter handele, die in südkoreanischen Gewässern südlich der Nördlichen Grenzlinie (NLL) stattfinde.Die Schießübungen auf Grenzinseln im Westmeer hatten jährlich drei- bis viermal stattgefunden. Sie waren jedoch aufgrund des im September 2018 unterzeichneten innerkoreanischen Militärabkommens eingestellt worden. Die Vorgängerregierung von Yoon Suk Yeol hatte dann im Juni letzten Jahres als Reaktion auf Nordkoreas Provokationen eine vollständige Aussetzung dieses Abkommens beschlossen, daraufhin wurden die Übungen wiederaufgenommen.Da Präsident Lee Jae Myung am 15. August die Absicht erklärte, das Militärabkommen schrittweise wieder aufleben zu lassen, wurde von der Möglichkeit gesprochen, dass Übungen im Grenzgebiet zu Nordkorea wie die Schießübungen auf den westlichen Grenzinseln ausgesetzt werden.