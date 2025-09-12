Premier Kim sieht ohne Klärung von Visafrage Fragezeichen hinter Investitionen in USA

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Min-seok hat gewarnt, dass Investitionen koreanischer Unternehmen in den USA ohne Lösung der Visafrage in der Luft hängen werden.Ohne Lösung der Visafrage seien sinnvolle Fortschritte praktisch unmöglich, sagte Kim in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg.In Südkorea wurde die Forderung nach einer Lösung der Visafrage laut, nachdem Anfang September mehr als 300 koreanische Arbeiter in einem Batteriewerk im US-Bundesstaat Georgia bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde festgenommen worden waren.Obwohl die Projekte nicht vollständig gestoppt oder offiziell verschoben worden seien, werde die Wiedereinreise in die USA für eine große Zahl von Arbeitern sehr schwierig sein, bis dieses Problem gelöst sei, sagte er.Kim betonte auch, dass Anliegen, die über die nationalen Interessen, die Akzeptanz und das Verständnis der Bevölkerung hinausgehen, kaum zu akzeptieren seien. Ein Deal, der eine große fiskalische Belastung bedeute, könne einer parlamentarischen Zustimmung bedürfen.Diesbezüglich erläuterte das Büro des Ministerpräsidenten, dass Kim nur auf die Situation hingewiesen habe, dass koreanische Arbeiter und deren Familienangehörige ohne Lösung der Visafrage sehr damit zögern, in die USA zu gehen. Er habe nicht gemeint, dass man Pläne für Investitionen auf Eis legen werde.