Vereinigungsminister: Süd- und Nordkorea sind faktisch zwei Staaten

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister Chung Dong-young hat die Position bekräftigt, dass Süd- und Nordkorea realistisch gesehen zwei Staaten sind.Dies bedeute jedoch keine dauerhafte Teilung, sagte Chung bei einem Treffen mit der Presse am Donnerstag im Regierungskomplex in Seoul.Süd- und Nordkorea seien bereits faktisch und völkerrechtlich zwei Staaten. Es sei die Realität, dass die Mehrheit der Südkoreaner Nordkorea als Staat anerkenne, sagte er.Dass sie zwei unterschiedliche Staaten seien und dass die Staatlichkeit Nordkoreas anerkannt werde, stehe jedoch nicht für eine dauerhafte Teilung. Es handele sich eher um einen realistischen und pragmatischen Gesichtspunkt und darum, die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea auf flexible Weise zu betrachten. Es handele sich um die Anerkennung der Staatlichkeit in besonderen Verhältnissen, die vorläufig im Prozess hin zur Wiedervereinigung entstanden seien, sagte der Minister weiter.Chung hatte zuletzt den Ansatz zweier friedlicher Staaten vorgeschlagen. Kritiker wollten dahinter die Absicht sehen, auf Nordkoreas Theorie von zwei verschiedenen Staaten einzugehen und die Wiedervereinigung aufzugeben. Mit seinen jüngsten Ausführungen wies der Minister diesen Vorwurf zurück.