Energieminister: USA in Gesprächen mit koreanischen und japanischen Unternehmen über LNG-Projekt in Alaska

Photo : YONHAP News

Die USA führen laut ihrem Energieminister Chris Wright Gespräche mit koreanischen Unternehmen über deren eventuelle Beteiligung an einem Gaspipelineprojekt in Alaska.Man spreche mit mehreren Unternehmen, darunter koreanischen, japanischen und anderen asiatischen, sagte Wright auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (Ortszeit) in New York.Die Aussichten für das Flüssigerdgas (LNG)-Projekt in Alaska seien seiner Meinung nach sehr gut. Daher denke er, dass die Bauarbeiten in den nächsten zwölf Monaten aufgenommen werden sollten. Letztendlich werde das Gas, das dort produziert werde, nicht teurer sein als das Gas von allen anderen LNG-Exportterminals, betonte er.Einige koreanische Unternehmen, darunter POSCO International und POSCO E&C, überprüfen in der Tat die Beteiligung an dem Projekt.In dessen Rahmen soll eine Pipeline gebaut werden, um Erdgas aus Nordalaska zu einem eisfreien Hafen nahe Anchorage in Südalaska zu befördern und nach der Verflüssigung in andere Regionen, wie Asien, zu exportieren.