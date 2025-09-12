Zum Menü Zum Inhalt

Neues US-Luftabwehrsystem IFPC bei US-Truppen in Südkorea stationiert

Write: 2025-09-25 15:37:08Update: 2025-09-25 16:19:50

Neues US-Luftabwehrsystem IFPC bei US-Truppen in Südkorea stationiert

Photo : YONHAP News

Wie bestätigt wurde, ist IFPC (Indirect Fire Protection Capability), ein neues Luftverteidigungssystem der USA, bei den US-Streitkräften in Südkorea (USFK) stationiert worden. 

Laut Daten von DVIDS, dem Video- und Bildarchiv des US-Verteidigungsministeriums, am Mittwoch besuchte Randy George, Generalstabschef des US-Heeres, am Montag die 35. Luftverteidigungsartilleriebrigade der US-Armee auf der Luftwaffenbasis Osan in der Provinz Gyeonggi. 

Auf einem Bild dazu ist eine Abschussvorrichtung für Boden-Luft-Raketen zu sehen. Laut der von DVIDS bereitgestellten Bildunterschrift handelt es sich dabei um ein Abschussgerät für das IFPC-System an einem taktischen Patriot-Standort. 

Das IFPC-System ist ein mobiles, bodengestütztes Waffensystem, das Stützpunkte vor verschiedenen Arten von Bedrohungen aus der Luft, darunter Unterschall-Marschflugkörper und unbemannte Flugsysteme wie Drohnen, schützen soll. 

Da das System tief anfliegende Drohnen und Marschflugkörper abfangen kann, wird es als „US-Version des Iron Dome“ bezeichnet.
