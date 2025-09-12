Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Veranstaltung „Korea-APEC Business Partnership“ in Gyeongju

Write: 2025-09-25 16:18:11Update: 2025-09-25 16:29:11

Veranstaltung „Korea-APEC Business Partnership“ in Gyeongju

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Behörden haben im Vorfeld des APEC-Gipfels Ende Oktober eine Veranstaltung abgehalten, um die Exportkooperation zwischen koreanischen und ausländischen Unternehmen zu fördern.

Das Industrieministerium und die Koreanische Agentur für Handels- und Industrieförderung (KOTRA) teilten mit, dass die „Korea-APEC Business Partnership“ am Mittwoch in Gyeongju stattgefunden habe. Daran hätten über 500 Unternehmen aus dem In- und Ausland teilgenommen. 

Laut KOTRA wurden dabei Exportverträge in Höhe von 30,13 Millionen Dollar und Absichtserklärungen in Höhe von drei Millionen Dollar unterzeichnet. 

Genannt wurden ein Vertrag mit einem kanadischen Unternehmen über einen KI-Informationsdienst zu Risiken im Straßenverkehr und einer mit einem ägyptischen Unternehmen über die Kommunikationsausrüstung zu Bildungszwecken.
