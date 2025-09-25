Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Kospi schließt leicht schwächer

Write: 2025-09-25 16:28:57

Kospi schließt leicht schwächer

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag leicht schwächer geschlossen.

Der Index verlor 0,03 Prozent auf 3,471,11 Zähler.

Grund für die Vorsicht der Anleger seien die Inflationsdaten aus den USA, die am Freitag bekannt gegeben werden und Sorgen, wonach die Märkte zu hoch bewertet sein könnten.

Die Dynamik wegen KI und der Rückenwind durch die Halbleiterindustrie hätten einen kurzfristigen Höhepunkt überschritten, daher gebe es nun deutliche Anzeichen für eine Verschnaufpause, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.
