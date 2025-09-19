Präsident Lee wirbt in New York um Investitionen in Korea

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat als letzten Termin seines Besuchsprogramms in New York am weltweit wichtigsten Finanzzentrum Wall Street zu einem Investitionsgipfel geladen.Beim „Korea-Investitionsgipfel“ am Donnerstag (Ortszeit) nannte Lee als Grund für das Phänomen des sogenannten „Korea discount“, die Unterbewertung koreanischer Aktien, eine Intransparenz des Marktes. Er versprach, Unbequemlichkeiten zu beseitigen, die ausländische Investoren noch immer spüren würden.Er betonte auch das Engagement, strikt gegen Aktienmanipulation vorzugehen und mit der dritten Runde der Überarbeitung des Handelsgesetzes die Entscheidungsstrukturen bei Unternehmen vernünftig zu gestalten.Ein weiteres Problem für die Unterbewertung, nämlich die geopolitischen Risiken auf der koreanischen Halbinsel, wolle er ebenfalls aktiv angehen.Hierzu sagte Lee, dass Nordkorea anscheinend in die letzte Phase der Entwicklung von Interkontinentalraketen eingetreten sei. Er bekundete die Absicht, einen Stopp der Entwicklung von Atomwaffen und dessen eventuellen Exports herbeizuführen und langfristig die Denuklearisierung anzustreben.Dabei unterstrich er die militärische Stärke Südkoreas. Südkorea liege auf Platz fünf in der Welt, selbst wenn die US-Truppen im Land nicht in die Wertung miteinbezogen würden. Er kündigte an, dass Südkorea seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen werde.