Susan Choi mit „Flashlight“ auf Booker-Shortlist

Photo : YONHAP News

Die koreanisch-amerikanische Autorin Susan Choi hat es mit ihrem Roman „Flashlight“ auf die Shortlist des Booker Prize 2025 geschafft.Nach Angaben des Koreanischen Kulturzentrums in London gehört der Roman zu den sechs Finaltiteln in diesem Jahr.Im Mittelpunkt steht die zehnjährige Luisa. Ihr Vater ist ein in Japan lebender Koreaner, ihre Mutter US-Amerikanerin. Der Roman thematisiert Erinnerung, Sprache, Identität und Familie.Der Booker Prize zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für englischsprachige Romane, die im Vereinigten Königreich veröffentlicht werden. Für übersetzte Werke gibt es den International Booker Prize, mit dem Autor und Übersetzer gemeinsam geehrt werden. Die südkoreanische Autorin Han Kang hatte diesen Preis für ihren Roman „Die Vegetarierin“ erhalten.