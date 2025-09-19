Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Susan Choi mit „Flashlight“ auf Booker-Shortlist

Write: 2025-09-26 10:08:09Update: 2025-09-26 10:16:09

Susan Choi mit „Flashlight“ auf Booker-Shortlist

Photo : YONHAP News

Die koreanisch-amerikanische Autorin Susan Choi hat es mit ihrem Roman „Flashlight“ auf die Shortlist des Booker Prize 2025 geschafft.

Nach Angaben des Koreanischen Kulturzentrums in London gehört der Roman zu den sechs Finaltiteln in diesem Jahr.

Im Mittelpunkt steht die zehnjährige Luisa. Ihr Vater ist ein in Japan lebender Koreaner, ihre Mutter US-Amerikanerin. Der Roman thematisiert Erinnerung, Sprache, Identität und Familie.

Der Booker Prize zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für englischsprachige Romane, die im Vereinigten Königreich veröffentlicht werden. Für übersetzte Werke gibt es den International Booker Prize, mit dem Autor und Übersetzer gemeinsam geehrt werden. Die südkoreanische Autorin Han Kang hatte diesen Preis für ihren Roman „Die Vegetarierin“ erhalten.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >