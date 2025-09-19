Außenminister Cho trifft iranischen Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Cho Hyun hat sich am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi getroffen.Das teilte das Außenministerium in Seoul mit.Bei dem Treffen am Donnerstag (Ortszeit) wiesen beide Minister darauf hin, dass Südkorea und der Iran in den letzten über 60 Jahren ihre Kooperationsbeziehungen vertieft hätten. Beide Länder sollten sich auch künftig darum bemühen, ihre Beziehungen zu fördern.Die Minister tauschten sich unter anderem über die Wiedereinsetzung von Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen den Iran aus.Da der Iran das Atomabkommen von 2015 nicht ordnungsgemäß umgesetzt hatte, hatte der Sicherheitsrat am 19. September über eine Resolution zu Iran-Sanktionen abgestimmt. Südkorea hatte sich dabei seiner Stimme enthalten.Cho betonte die Bedeutung einer friedlichen, diplomatischen Lösung durch Dialog und Verhandlungen. Er äußerte die Hoffnung, dass die beteiligten Nationen weiterhin daran arbeiten würden.