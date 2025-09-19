Nordkoreas Außenministerin besucht China von Samstag bis Dienstag

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui besucht China von Samstag bis Dienstag. Das teilte das chinesische Außenministerium am Donnerstag mit.Ministeriumssprecher Guo Jiakun erklärte, die Reise erfolge auf Einladung von Wang Yi, Direktor der Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas sowie Außenminister. Auch die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA kündigte den Besuch an.Für Choe, seit Juni 2022 im Amt, ist es ihr erstes Vieraugengespräch mit dem chinesischen Außenminister.Der Nordkorea-Experte Yang Moo-jin von der Universität für Nordkorea-Studien rechnet mit offenen Gesprächen über mehrere Themen, darunter ein möglicher Besuch Xi Jinpings in Südkorea, ein US-China-Gipfel am Rande des APEC-Treffens sowie ein mögliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.