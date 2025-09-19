USA sanktionieren zwei Nordkoreaner wegen illegalem Waffenhandel

Photo : YONHAP News

Die USA haben zwei nordkoreanische Staatsangehörige wegen der Beteiligung an illegalen Waffenverkäufen an das Militärregime in Myanmar sanktioniert.Das US-Finanzministerium setzte am Donnerstag (Ortszeit) die Nordkoreaner Nam Chol Ung und Kim Yong Ju sowie drei myanmarische Staatsangehörige auf seine Sanktionsliste. Nam arbeite für das Generalbüro für Aufklärung Nordkoreas. Kim sei der in Peking ansässige stellvertretende Vertreter des Unternehmens Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).Sämtliche Vermögenswerte der Sanktionierten in den USA werden eingefroren. Ihnen ist jegliches Geschäft mit US-Amerikanern untersagt.Laut dem Ressort wirkte Kim daran mit, Geräte zur Lenkung von Fliegerbomben, Bomben und Luftüberwachungsgeräte an die myanmarische Luftwaffe zu liefern. Nam habe Deviseneinkünfte über ein geschäftliches Netzwerk in Südostasien gewaschen.Das US-Finanzministerium gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass der Fokus der Maßnahme auf KOMID und dem Aufklärungsbüro liege. Diese spielten bei der Fähigkeit des nordkoreanischen Regimes zur Finanzierung dessen Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen eine Schlüsselrolle.