Parlament verabschiedet Resolution für erfolgreichen APEC-Gipfel

Die Nationalversammlung hat eine Resolution für die erfolgreiche Ausrichtung des APEC-Gipfels sowie für Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel verabschiedet.Das Plenum nahm den Text am Donnerstag mit den Stimmen aller 260 anwesenden Abgeordneten an.Die Resolution sieht vor, alle institutionellen Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen, um die APEC-Vision „Vernetzung, Innovation, Wohlstand“ umzusetzen.Im April wurde ein APEC-Sonderausschuss eingesetzt, der die erfolgreiche Ausrichtung des 32. APEC-Gipfels Ende Oktober in Gyeongju unterstützen soll.