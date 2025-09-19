Zum Menü Zum Inhalt

Nationales

Seoul drittes Jahr in Folge auf Rang zehn im Finanzzentren-Ranking

Write: 2025-09-26 11:25:36Update: 2025-09-26 13:35:55

Seoul drittes Jahr in Folge auf Rang zehn im Finanzzentren-Ranking

Photo : YONHAP News

Seoul belegt in einer Rangliste der wichtigsten Finanzzentren das dritte Jahr in Folge Platz zehn. 

Nach Angaben der Stadt vom Donnerstag kam Seoul im Global Financial Centres Index (GFCI) unter 135 Städten auf Platz zehn. Der Index wird von der britischen Denkfabrik Z/Yen und dem China Development Institute (CDI) erstellt und erscheint zweimal jährlich im März und September.

Bewertet werden fünf Bereiche: Humankapital, Unternehmensumfeld, Entwicklung der Finanzindustrie, Infrastruktur und Stadtimage. Zusätzlich fließt eine weltweite Online-Umfrage unter Beschäftigten der Finanzbranche in die Bewertung ein.

In den Hauptkategorien verbesserte sich Seoul im Unternehmensumfeld um sieben Plätze auf Rang neun. Beim Humankapital blieb die Stadt unverändert auf Rang elf. Beim Stadtimage kletterte sie um fünf Plätze auf Rang fünf.

In der separaten Fintech-Kategorie erzielte Seoul mit Rang acht sein bislang bestes Ergebnis.
