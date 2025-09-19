Chinesische Botschaft in Pjöngjang bekräftigt mit großem Bankett Freundschaft

Photo : KBS News

Nordkorea und China haben ihre Freundschaft mit einem großen Bankett zum chinesischen Nationalfeiertag bekräftigt.Beide Länder stellten anlässlich des Treffens zwischen Machthaber Kim Jong-un und Staatspräsident Xi Jinping Anfang September ihre Beziehungen wieder her, nachdem Nordkorea für eine Weile vor allem auf die Beziehungen mit Russland gesetzt hatte.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass der chinesische Botschafter Wang Yajun am Donnerstag in der Botschaft im Vorfeld des 76. Jubiläums der Gründung der Volksrepublik China ein Bankett ausgerichtet habe.Wang sagte demnach in seiner Rede, die chinesische Seite sei bereit, die wichtige Verständigung zwischen den Staatschefs beider Länder gemeinsam mit der nordkoreanischen Seite durchzusetzen und eine größere Entwicklung der Beziehungen zu erreichen.Kang Yun-sok, Vizevorsitzender des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, sicherte zu, mit den chinesischen Genossen zusammenzuarbeiten, um die bilateralen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen weiter auszubauen.Das Bankett fand im Vorfeld des anstehenden China-Besuchs der nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui statt, der vom 27. bis 30. September geplant ist. Daher wird davon ausgegangen, dass verschiedene Angelegenheiten auf Arbeitsebene besprochen wurden.