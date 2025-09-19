Warnschüsse auf nordkoreanisches Handelsschiff nach Grenzverletzung

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat in den frühen Morgenstunden Warnschüsse abgegeben, nachdem ein nordkoreanisches Handelsschiff die Nördliche Grenzlinie (NLL) überfahren hatte.Das teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) mit. Demnach habe das Schiff am Freitag gegen fünf Uhr morgens nordwestlich der Insel Baengnyeong die NLL verletzt.Nach Warnmeldungen und anschließenden Warnschüssen verließ das Schiff die südkoreanischen Gewässer, so der Generalstab.Das Militär habe die Bewegungen Nordkoreas genau beobachtet und entsprechend den Vorschriften reagiert, hieß es weiter. Seoul werde die NLL unter allen Umständen entschlossen schützen.Die NLL markiert die de facto Seegrenze zwischen beiden Staaten im Westmeer.