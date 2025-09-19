Eiskunstläufer Seo Min-kyu holt bei Junior-Grand-Prix-Serie erneut Gold

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Eiskunstläufer Seo Min-kyu hat die fünfte Veranstaltung der Junior-Grand-Prix-Serie 2025/26 der International Skating Union (ISU) gewonnen.Mit einer persönlichen Bestleistung löste er das Ticket für das Grand-Prix-Finale.Am Freitag kam er im Herreneinzel im aserbaidschanischen Baku in der Kür auf 153,78 Punkte. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus 78,79 Punkten für den Technical Elements Score (TES), der den Schwierigkeitsgrad von Sprüngen, Pirouetten usw. erfasst und 75,99 Punkten für den Program Components Score (PCS) für die allgemeine Qualität der Kür. Es gab 1,00 Punkt Abzug.Zusammen mit 82,67 Punkten aus dem Kurzprogramm kam er auf eine Gesamtwertung von 236,45. Damit verwies er Denis Kruglov aus Belgien (213,47) deutlich auf Rang zwei.Seo tritt seit der Saison 2022/23 in der Junior-Grand-Prix-Serie an und feierte nun bereits seinen vierten Sieg. Nach Gold bei der zweiten Veranstaltung im vergangenen Monat sicherte er sich das zweite Jahr in Folge einen Startplatz im Finale.Bei den Junioren-Weltmeisterschaften gewann Seo im vergangenen Jahr Gold und holte im März dieses Jahres Silber.