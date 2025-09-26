Kospi verliert zum Wochenschluss deutlich

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag 2,45 Prozent verloren und bei 3.386,05 Punkten geschlossen.Erstmals seit zehn Handelstagen wurde die Marke von 3.400 Zählern unterschritten.Grund waren neue Zollsorgen und verminderte Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA.Analysten hoben hervor, dass besonders eine Bemerkung von US-Präsident Donald Trump auf den Kursen gelastet habe. Trump hatte gesagt, dass Südkoreas geplante Investitionen in den USA in Höhe von 350 Milliarden Dollar eine Vorauszahlung seien,Diese Bemerkung werfe einen Schatten auf die im August getroffene Handelsvereinbarung, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Anleger seien außerdem besorgt über die laufenden Handelsgespräche, bei denen noch kein Fortschritt erzielt worden sei, fügte der Analyst hinzu.