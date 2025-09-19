Südkoreas nationaler Sicherheitsberater bekräftigt Ziel der Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Die Regierung Lee Jae Myung hat laut dem nationalen Sicherheitsberater Wi Sung-lac die Denuklearisierung nie aufgegeben und auch nie daran gedacht, sie aufzugeben.Dies bekräftigte Wi in einem Interview des Senders Channel A am Samstag. Anlass ist die Kritik des Oppositionslagers an der jüngst von Präsident Lee präsentierten „E.N.D-Initiative“ für die Verwirklichung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel, dass diese eine Erklärung des Verzichts auf die Denuklearisierung darstelle.E steht für Austausch (Exchange), N für Normalisierung der Beziehungen (Normalization) und D für Denuklearisierung (Denuclearization).Die Behauptung, dass damit die Denuklearisierung aufgegeben werde, treffe überhaupt nicht zu. Die Denuklearisierung stelle ein Ziel der Republik Korea dar und ein gemeinsames Ziel, das bei der Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan immer zur Sprache komme, betonte Wi.Man könne sich vielleicht fragen, ob die Denuklearisierung der Reihenfolge von E.N.D nach am Ende stehen würde. In der Tat gebe es aber keine Rangfolge oder Priorität, sagte Wi weiter.