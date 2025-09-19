Südkorea schließt Nordkorea-USA-Treffen beim APEC-Gipfel nicht aus

Photo : YONHAP News

Die Regierung in Seoul schließt ein Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un anlässlich des APEC-Gipfels in Südkorea nicht aus.Zurzeit lasse sich nichts mit Sicherheit sagen, möglich sei ein Treffen aber, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Freitag (Ortszeit) in New York gegenüber südkoreanischen Korrespondenten.Ein Dialog wäre machbar, Südkorea wolle in der Hoffnung, dass es dazu komme, abwarten, hieß es.In seiner ersten Amtszeit hatte Trump nach dem G20-Gipfel im Juni 2019 in Japan unerwartet Südkorea besucht und war im Waffenstillstandsort Panmunjom mit Kim zusammengetroffen.Der Beamte nahm offenbar darauf Bezug, als er von der Möglichkeit eines erneuten Treffens der beiden sprach.