Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung: Präsident Lee fordert zügige Wiederherstellung

Write: 2025-09-29 10:33:16Update: 2025-09-29 10:53:28

Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung: Präsident Lee fordert zügige Wiederherstellung

Photo : YONHAP News

Nach dem Brand in einem Rechenzentrum der Regierung hat Präsident Lee Jae Myung eine zügige Wiederherstellung aller ausgefallenen Dienste gefordert.

Die Arbeiten seien dringend und sollten gegebenenfalls auch in der Nacht stattfinden. Falls notwendig, sollten Experten von außerhalb mithelfen, sagte Lee am Sonntag bei einer Sitzung des Zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen.

Nach Angaben seiner Sprecherin Kang Yu-jung leitete der Präsident die Sitzung selbst. 

Der Sprecherin zufolge rief Lee das Finanzministerium auf, alle erforderlichen Mittel bereitzustellen. Verglichen mit den Schwierigkeiten der Bürger wegen des Systemausfalls seien keine Kosten zu hoch, sagte er. 

Am Hauptsitz des Nationalen Dienstes für Informationsressourcen (NIRS) in Daejeon war am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Daraufhin waren landesweit zahlreiche Verwaltungsdienstleistungen nicht mehr möglich. 

NIRS ist das Datendrehkreuz der Regierung. Es dient als Schnittstelle für die Informationssysteme zentraler Verwaltungsbehörden, lokaler Verwaltungen und öffentlicher Institutionen. Auch wird das nationale Informations- und Kommunikationsnetz von dort aus verwaltet.
