Präsident Lee und Japans Premier Ishiba kommen morgen in Busan zusammen

Write: 2025-09-29 11:22:57Update: 2025-09-29 14:21:05

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung trifft sich am Dienstag mit dem japanischen Premierminister Shigeru Ishiba.

Beide werden in Busan zu einem Gipfeltreffen und einem Dinner zusammenkommen. 

Ishiba wird am Dienstag zu einem zweitägigen offiziellen Besuch im Land erwartet. Es ist sein erster Südkorea-Besuch seit dem Amtsantritt im Oktober letzten Jahres. 

Lees Sprecherin Kang Yu-jung erklärte, dass der Besuch auf eine im August getroffene Vereinbarung in Japan zurückgehe. Beide hatten damals beschlossen, sich im Zuge der Shuttle-Diplomatie bald in Südkorea erneut zu treffen.

Lee hatte außerdem vorgeschlagen, sich nicht in Seoul, sondern in einer anderen Region zu treffen.
