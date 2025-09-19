Darlehensschulden von Menschen in ihren Vierzigern auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind die Darlehensschulden der Menschen in ihren Vierzigern auf ein Rekordhoch gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank waren es in dieser Altersgruppe durchschnittlich 121 Millionen Won Restschuld pro Kreditnehmer.Der Durchschnitt bei allen Kreditnehmern für Haushaltsdarlehen betrug im zweiten Quartal 96,6 Millionen Won (knapp 69.000 Dollar) pro Kopf. Es ist der höchste Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistik im Jahr 2012.Nach 93,32 Millionen Won (66.500 Dollar) im zweiten Quartal 2023 stieg die Restschuld pro Kreditnehmer das achte Quartal in Folge. Verglichen mit dem Vorjahresquartal wurde ein Anstieg von mehr als zwei Millionen Won (rund 1.430 Dollar) verbucht.Nach Altersgruppen betrachtet, wurde bei den Kreditnehmern in ihren Vierzigern mit 121 Millionen Won (knapp 86.300 Dollar) der höchste Wert seit Aufzeichnungsbeginn verzeichnet.Bei Kreditnehmern unter 40 Jahren betrug der Kreditsaldo im Schnitt 84,5 Millionen Won (60.250 Dollar), auch dies war der bisher höchste Stand.