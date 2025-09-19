Nordkoreas Vizeaußenminister trifft Kubas Außenminister

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Vizeaußenminister Kim Son-gyong hat sich am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit Vertretern befreundeter Staaten getroffen.Kim war zur Teilnahme an der 80. UN-Vollversammlung nach New York gereist.Er traf am Sonntag (Ortszeit) mit dem kubanischen Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla zusammen, wie dieser auf seinem X-Konto bekannt machte.Es habe Übereinstimmung geherrscht über die historischen Beziehungen der Brüderlichkeit und Solidarität, die zwischen ihren Parteien, Regierungen und Völkern bestünden, schrieb der kubanische Außenminister. Er veröffentlichte auch Fotos von dem Treffen, darunter eines, das beide Diplomaten zusammen beim Händeschütteln zeigt.Wie verlautete, war dies faktisch der erste Kontakt zwischen Havanna und Pjöngjang auf hochrangiger Ebene seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Kubas mit Südkorea im vergangenen Jahr.Kuba und Nordkorea haben seit ihrer Beziehungsaufnahme im Jahr 1960 stets enge Beziehungen zueinander unterhalten. Beobachter wollen jedoch erkannt haben, dass sich das Verhältnis etwa seit der Zeit der Beziehungsaufnahme Südkoreas mit Kuba verändert hat.