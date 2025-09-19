APEC-Gipfel bringt auch Unternehmer aus aller Welt zusammen

Photo : YONHAP News

Anlässlich des APEC-Gipfels in Gyeongju findet auch der „APEC CEO Summit“, ein jährliches Wirtschaftsforum der asiatisch-pazifischen Region, statt.Diesbezüglich wird von der Möglichkeit gesprochen, dass Treffen von Jensen Huang, CEO von Nvidia, mit Lee Jae-yong, Vorsitzender von Samsung Electronics, sowie mit Chey Tae-won, Vorsitzender der SK Group, zustande kommen.Nach Branchenangaben am Sonntag werden mehr als 1.700 Topmanager und Mitarbeitende von globalen Unternehmen zu der Veranstaltung erwartet. Der CEO-Gipfel wird von der Koreanischen Handels- und Industriekammer (KCCI) ausgerichtet. Das Thema lautet „Eine nachhaltige Zukunft gestalten: Verbinden, innovieren und gedeihen“.Große Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Jensen Huang, eine Ikone für KI-Innovation, daran teilnehmen wird.Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht auch, ob Sam Altman, CEO von OpenAI, zu der Veranstaltung kommen wird.Zu den weiteren bekannten Unternehmern, die sehr wahrscheinlich am APEC CEO Summit teilnehmen werden, zählen Apple-Chef Tim Cook, Google-CEO Sundar Pichai und Jane Fraser, CEO der Citigroup.