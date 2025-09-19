Sicherheitsberater: Südkorea nicht in der Lage, den USA 350 Milliarden Dollar in bar zu zahlen

Photo : YONHAP News

Südkorea ist laut seinem nationalen Sicherheitsberater Wi Sung-lac nicht in der Lage, für Investitionen in den USA 350 Milliarden Dollar in bar zu zahlen.Anlass für die Äußerung ist eine Bemerkung von US-Präsident Donald Trump, dass es sich bei den von Südkorea im Gegenzug für niedrigere Zölle zugesagten Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar um eine Vorauszahlung handele.Südkorea mache die Aussage nicht im Zuge einer Verhandlungstaktik. Investitionen in dieser Größenordnung könne das Land objektiv und realistisch betrachtet einfach nicht stemmen, sagte Wi in einem Programm des Senders Channel A am Samstag.Zum Verlauf der Zollverhandlungen sagte er, dass der nächste Gipfel (mit den USA) als Zielmarke betrachtet werden könne. Es gebe Bemühungen, diesen beim APEC-Treffen (in Gyeongju) zustande zu bringen.Zur Diskussion von Präsident Lee Jae Myung mit US-Finanzminister Scott Bessent über die Zollverhandlungen in der Vorwoche in New York sagte Wi, dass es bei den Verhandlungen keine Fortschritte gegeben habe.Das Treffen habe nicht Verhandlungen, sondern dazu gedient, dass Südkorea seine Position noch deutlicher übermitteln kann. Er gehe aber davon aus, dass dies für Verhandlungen nützlich sein werde, ergänzte er.