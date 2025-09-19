Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA zu Visafrage tritt erstmals zusammen

Photo : YONHAP News

Eine für die Lösung der Visafrage zuständige Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA tritt erstmals zusammen.Das südkoreanische Außenministerium gab am Montag bekannt, dass die erste Sitzung am Dienstag (Ortszeit) in Washington geplant sei. Erörtert würden Maßnahmen für die reibungslose Einreise von Mitarbeitern koreanischer Unternehmen, die in den USA investieren, und Verbesserungen des Visasystems.Als zuständige Behörden werden sich die Außenministerien beider Länder an dem Dialog beteiligen. Auch wird erwartet, dass weitere relevante US-Ministerien wie das Heimatschutzministerium und das Handelsministerium mitwirken werden.Anlass für die Diskussionen ist die Festnahme von 317 koreanischen Arbeitern bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde im gemeinsamen Batteriewerk von Hyundai Motor Group und LG Energy Solution im Bundesstaat Georgia Anfang September. Seitdem sprachen beide Länder über die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die sich mit Verbesserungen bei der Visavergabe befassen soll.Südkorea will in den Gesprächen auch erreichen, dass eine eigene Visakategorie für koreanische Unternehmen eingeführt wird.