Präsident Lee erhält Beglaubigungsschreiben von sieben neuen Botschaftern

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Montag die Beglaubigungsschreiben von sieben neu ernannten ausländischen Botschaftern in Südkorea erhalten.Zu ihnen zählen Ugo Astuto von der Europäischen Union, Nadine Olivieri Lozano aus der Schweiz, Bartosz Wisniewski aus Polen, Tanel Sepp aus Estland, Philippe Lafortune aus Kanada, Mikael Hemniti Winther aus Dänemark und Wong Ka Jiun aus Singapur.Lee habe den Amtsantritt der neuen Botschafter begrüßt, teilte die präsidiale Sprecherin Kang Yu-jung nach der Zeremonie im Präsidialamt schriftlich mit. Er habe sie gebeten, als „Brücke“ zu fungieren, damit die bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen ausgebaut werden und dies den Menschen in Südkorea und ihren jeweiligen Ländern mehr praktische Vorteile bringen würde.Er habe insbesondere zu Interesse an der Zusammenarbeit in den Bereichen KI, Spitzentechnologie und Verteidigungsindustrie aufgerufen, in denen Südkorea Stärken zeigt. Auch hoffe er auf eine enge Zusammenarbeit, damit Südkorea als global verantwortungsbewusste Großmacht eine größere Rolle auf der internationalen Bühne spielen könne, hieß es.Die neu ernannten Botschafter hätten aktive Unterstützung für die Bemühungen der Regierung in Seoul um eine Entspannung und Friedensetablierung auf der koreanischen Halbinsel ausgesprochen, hieß es weiter.