Seoul stoppt Angebot für Flussbusdienst vorübergehend

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat den öffentlichen Flussbusdienst unter dem Namen „Hangang Bus“ nur zehn Tage nach dessen Start ausgesetzt.Bürgermeister Oh Se-hoon entschuldigte sich am Montag bei den Einwohnern für die Entscheidung.Er gab zu, dass es die Bürger einigermaßen beunruhigt habe, dass es während des zehntägigen Betriebs mehrmals zu mechanischen und technischen Mängeln gekommen sei. Deshalb habe die Stadt beschlossen, bei dieser Gelegenheit den Betrieb auszusetzen und den Dienst ausreichend zu stabilisieren.Bis Ende Oktober sollen keine Fahrgäste aufgenommen werden, stattdessen soll es Probefahrten ohne Passagiere geben, um die Leistung zu stabilisieren.Der „Hangang Bus“ war am 18. September formell in Betrieb genommen worden. Es kam jedoch zu einer Reihe von Fahrtunterbrechungen aufgrund von Problemen wie einer Fehlfunktion der Schiffselektrik und Ruderversagen.