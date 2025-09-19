Vizeaußenminister: Nordkorea wird seine Atomwaffen niemals aufgeben

Photo : YONHAP News

Ein hochrangiger nordkoreanischer Beamter hat bekräftigt, dass Pjöngjang seine Atomwaffen niemals aufgeben wird.Diese Position werde Nordkorea unter keinen Umständen zurücknehmen, sagte Vizeaußenminister Kim Son-gyong in seiner Rede bei der Generaldebatte der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen am Montag (Ortszeit) in New York.Die Forderung nach der Denuklearisierung Nordkoreas komme der Aufforderung gleich, auf seine Souveränität und sein Existenzrecht zu verzichten und gegen die Verfassung zu verstoßen, argumentierte Kim.Er behauptete weiter, dass Nordkorea seine physische Abschreckung im Verhältnis zu den wachsenden Drohungen der USA und deren Verbündeten mit Aggressionen verstärkt habe. Deshalb werde der Wille der Feindstaaten für eine kriegerische Provokation geschwächt und das Mächtegleichgewicht auf der koreanischen Halbinsel sichergestellt.Es war das erste Mal seit 2018, dass ein hochrangiger Vertreter Nordkoreas vor der UN-Generalversammlung redete.Bei der UN-Vollversammlung war Nordkorea 2014 und 2015 vom damaligen Außenminister Ri Su-yong vertreten worden und von 2016 bis 2018 vom damaligen Außenminister Ri Yong-ho.