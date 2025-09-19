Südkoreas Vereinigungsminister sieht Nordkorea zu Angriff auf US-Festland in der Lage

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vereinigungsminister Chung Dong-young hat vor Nordkoreas Fähigkeit zum Angriff auf das US-Festland gewarnt.Nordkorea sei zu einem von drei Ländern geworden, die zum Angriff auf das US-Festland in der Lage seien. Dies müsse anerkannt werden, gleichzeitig müsse aber ein kühler Kopf bewahrt werden, sagte Chung bei einem Treffen mit Reportern am Montag (Ortszeit) in Berlin.Nordkoreas strategische Position unterscheide sich von der vor sieben Jahren, als es sich an die USA geklammert habe, hieß es weiter. Nordkorea und die USA hatten 2018 in Singapur ihr erstes Gipfeltreffen abgehalten.Wäre beim Nordkorea-USA-Gipfel 2019 in Hanoi wenigstens ein kleiner Deal gelungen, hätte sich die Nuklearproblematik ganz anders entwickelt, so der Minister weiter.Zur Möglichkeit eines neuen Spitzentreffens zwischen Nordkorea und den USA sagte er, dass die Staatschefs beider Länder Bereitschaft hierzu signalisiert hätten.Chung war am Sonntag abgereist und besucht bis zum 4. Oktober Deutschland und Belgien. Er nimmt am Deutschland-Seminar des Global Korea Forum 2025 und den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit teil.