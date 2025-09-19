Einzelhandelsumsätze im August um 2,4 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die Einzelhandelsumsätze in Südkorea sind im August gesunken, während die Industrieproduktion unverändert blieb.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag lag der Index der gesamten Industrieproduktion im August bei 114,5 und blieb damit gegenüber dem Vormonat unverändert.Im Juni und Juli hatte es noch einen Anstieg gegeben.Die Produktion im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe stieg um 2,4 Prozent. Bei Autos (21,2 Prozent) und Arzneimitteln (11,0 Prozent) ging es aufwärts, während die Halbleiterproduktion um 3,1 Prozent schrumpfte.Die Einzelhandelsumsätze gingen um 2,4 Prozent zum Vormonat zurück. Damals war aufgrund der Wirkung der von der Regierung ausgegebenen Konsumgutscheine ein starker Zuwachs verzeichnet worden.Die Anlageinvestitionen schrumpften gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent.