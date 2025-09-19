Außenminister Cho nahm am G20-Außenministertreffen teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun hat am Außenministertreffen der G20 am vergangenen Donnerstag (Ortszeit) in New York teilgenommen.Das gab das südkoreanische Außenministerium am Montag bekannt.Das Ministertreffen fand zum Thema „Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung durch Frieden“ statt.Cho sagte dabei, dass Südkorea in diesem Monat als Vorsitzland im UN-Sicherheitsrat aktiv zur Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit beitrage. Auch machte er auf Seouls Bemühungen um die Wiederherstellung von Vertrauen und Frieden in den Beziehungen mit Nordkorea aufmerksam.Cho unterstrich zudem, wie wichtig es ist, künstliche Intelligenz und technologische Innovation als Mittel zur Friedensförderung zu nutzen.Er erklärte außerdem, dass Vorbereitungen getroffen würden, damit beim APEC-Gipfel 2025 im Oktober im südkoreanischen Gyeongju ein Dokument mit Ergebnissen für eine KI-Vision in der Region angenommen werden könne.