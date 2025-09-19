Außenminister: Nordkorea könnte Seouls Friedensbotschaften erwidern

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Außenministers Cho Hyun könnte Nordkorea die Friedensbotschaften der neuen Regierung in Seoul erwidern.Entsprechendes äußerte Cho in einem Medieninterview am Montag.Hinsichtlich der Entsendung einer Delegation Nordkoreas zur UN-Generalversammlung äußerte er die Meinung, dass der Schritt als Pjöngjangs Absicht interpretiert werden könne, in den Dialog mit der internationalen Gemeinschaft einzutreten.Deshalb denke er, es könnte eine Erwiderung auf die bisher von der Regierung Lee Jae Myung ausgesandten Botschaften geben, dass man die militärischen Spannungen zwischen Südkorea und Nordkorea abbauen, Vertrauen aufbauen und letztlich Frieden etablieren müsse. Entsprechende Bewegungen würden wahrgenommen, obwohl sie schwach seien, hieß es.In Bezug auf einen möglichen Nordkorea-USA-Dialog anlässlich des APEC-Gipfels in Gyeongju sagte er, es würden Vorbereitungen getroffen, wobei verschiedene Möglichkeiten in Erwägung gezogen würden.