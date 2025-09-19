UN-Generalsekretär trifft mit Nordkoreas Vizeaußenminister zusammen

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Vizeaußenminister Kim Son-gyong ist am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit deren Generalsekretär António Guterres zusammengekommen.Das UN-Hauptquartier gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass sich der UN-Chef im Anschluss an Kims Rede vor der UN-Vollversammlung mit diesem getroffen habe.Das Sprecherbüro des UN-Generalsekretärs teilte kurz mit, dass Guterres und Kim die Lage auf der koreanischen Halbinsel und den umliegenden Gebieten erörtert hätten, um die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und Nordkorea zu stärken.Es ist das erste Treffen von Guterres mit einem hochrangigen Beamten Nordkoreas seit 2018. Im September jenes Jahres war er mit Ri Yong-ho, dem damaligen Außenminister des kommunistischen Landes, zusammengetroffen, der zur Teilnahme an der UN-Generalversammlung nach New York gereist war.