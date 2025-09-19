Billboard Hot 100: „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ siebte Woche an der Spitze

Photo : YONHAP News

„Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ führt die US-Single-Charts Billboard Hot 100 bereits die siebte Woche an.Billboard gab am Montag (Ortszeit) in der Ankündigung der neuesten Charts bekannt, dass „Golden“ die Spitze der Hot 100 Charts verteidigt habe.Nach dem Einstieg im Juli ist der Song die 14. Woche in Folge in den Billboard Hot 100 vertreten.Zwei weitere Lieder aus dem erfolgreichen Animationsfilm sind unter den ersten Fünf in der Hitliste. „Soda Pop“ landete auf Platz drei, „Your Idol“ auf Platz fünf.