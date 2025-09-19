Violinistin Hannah Cho wird erstes koreanischstämmiges Mitglied der Wiener Philharmoniker

Photo : YONHAP News

Die koreanisch-amerikanische Violinistin Hannah Soojin Cho ist Mitglied der Wiener Philharmoniker geworden.Die Wiener Philharmoniker gaben bekannt, dass sie Cho nach einer letzten Sitzung am 22. September zum ordentlichen Mitglied der Zweiten Geigen ernannt hätten.Es ist das erste Mal in der 183-jährigen Geschichte des im Jahr 1842 gegründeten, weltberühmten Orchesters, dass eine Person koreanischer Abstammung dort festes Mitglied wurde.Wer eines der 148 Mitglieder der Wiener Philharmoniker werden möchte, muss zuerst in das Orchester der Wiener Staatsoper aufgenommen werden. Nach mindestens drei Jahren in diesem Orchester und einem Engagement auf Probe bei den Wiener Philharmonikern kann die Aufnahme beantragt werden. Erst nach einer Abstimmung der Mitglieder und einer endgültigen Genehmigung durch die Generalversammlung des Orchesters wird der Mitgliedsstatus bei den Wiener Philharmonikern gewährt.Cho wird somit auch beim Konzert der Wiener Philharmoniker im November im Seoul Arts Center spielen.