US-Truppen in Korea gründen Einheit für Reaper-Drohnen

Photo : YONHAP News

Die US-Streitkräfte in Korea (USFK) haben eine Truppeneinheit gegründet, die mit Drohnen vom Typ MQ-9 Reaper ausgestattet ist.Die USFK gaben bekannt, dass die Gründung des 431. Expeditionsgeschwaders für Aufklärung am Montag auf der Luftwaffenbasis in Gunsan gefeiert worden sei.Reaper-Drohnen waren bereits für südkoreanisch-US-amerikanische Übungen zum Einsatz gekommen. Es ist jedoch das erste Mal, dass das Waffensystem dauerhaft auf der koreanischen Halbinsel stationiert wird.Nach Angaben der USFK sollen Reaper-Einsätze Aktivitäten in den Bereichen Information, Überwachung und Aufklärung im indopazifischen Raum unterstützen. Die gemeinsame Fähigkeit, auf verschiedene Bedrohungen und neue Situationen zu reagieren, werde verstärkt und das Bündnis weiter gefestigt.Neben der Aufklärungsfunktion wird die Reaper-Drohne auch als unbemanntes Angriffsflugzeug eingesetzt, da sie mit der Hellfire-Rakete oder einer lasergelenkten Bombe Ziele genau treffen kann. Daher wird sie als „Killerdrohne“ bezeichnet.