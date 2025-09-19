Lee und Ishiba treffen sich heute in Busan

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung und Japans Premierminister Shigeru Ishiba kommen am Dienstag zu einem Spitzentreffen zusammen.Ishiba wird heute zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in Südkorea erwartet.Lee und Ishiba werden in Busan Gespräche führen. Anschließend ist ein Dinner vorgesehen.Der Südkorea-Besuch von Ishiba ist ein Gegenbesuch zur Visite von Lee in Japan im August.Zu den Gesprächsthemen zählen gemeinsame Anliegen wie demografische Probleme, die regionale Entwicklung sowie Maßnahmen zur Kooperation in den Bereichen künstliche Intelligenz und Wasserstoffenergie.Es ist auch von Bedeutung, dass das Treffen nicht in Seoul, sondern in Busan stattfindet. Es ist das erste Mal seit 21 Jahren, dass ein japanischer Premierminister für Spitzengespräche eine andere Stadt als Seoul besucht. Zuletzt hatte der damalige Premier Koizumi im Juli 2004 die Insel Jeju zu diesem Zweck besucht.