Seoul bekräftigt Denuklearisierung als konsequentes Ziel

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als konsequentes Ziel der internationalen Gemeinschaft bezeichnet.Hintergrund ist die Erklärung des nordkoreanischen Vizeaußenministers Kim Son-gyong in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Montag (Ortszeit), dass Nordkorea seine Atomwaffen niemals aufgeben werde.Auch auf Ebene der Vereinten Nationen sei die Denuklearisierung Nordkoreas durch Resolutionen des Sicherheitsrates gefordert worden, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Das Ressort erinnerte daran, dass die Regierung drei Prinzipien für die innerkoreanischen Beziehungen bekannt gemacht hatte. Sie lauten, dass Nordkoreas System respektiert werde, dass eine Wiedervereinigung durch Absorption nicht angestrebt werde, und dass keine feindseligen Handlungen beabsichtigt würden.Weiter hieß es, dass Südkorea diplomatische Bemühungen fortsetzen werde, um sich in enger Kooperation mit den USA durch umfassende Gespräche auf eine friedliche Koexistenz und ein gemeinsames Wachstum hinzubewegen.Kim hatte argumentiert, dass die Forderung nach der Denuklearisierung Nordkoreas der Aufforderung gleichkomme, auf die Souveränität und das Existenzrecht des Landes zu verzichten und gegen die Verfassung zu verstoßen.