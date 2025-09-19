Zum Menü Zum Inhalt

Vierter Start der Weltraumrakete Nuri soll am 27. November erfolgen

Write: 2025-09-30 16:06:02Update: 2025-09-30 17:24:34

Vierter Start der Weltraumrakete Nuri soll am 27. November erfolgen

Photo : YONHAP News

Der vierte Start der südkoreanischen Trägerrakete Nuri soll am 27. November erfolgen. 

Die Entscheidung gab die Koreanische Luft- und Raumfahrtbehörde (KASA) am Dienstag bekannt. 

Der Start soll erstmals in der Nacht erfolgen. Unter Berücksichtigung der Umlaufbahn der Hauptnutzlast, eines mittelgroßen Satelliten der nächsten Generation, sei der Start zwischen 00.54 Uhr und 1.14 Uhr geplant, hieß es.  
 
Der Start sei als der erste seit der Gründung der Raumfahrtbehörde von Bedeutung, sagte KASA-Leiter Yoon Young-bin. Er sicherte gründliche Vorbereitungen zu, damit der Start erfolgreich verläuft.
